Nasce “Anzio Turismo Impresa”, Balneari: vogliamo il rinnovo delle concessioni

Comunicato

“Ieri, presso lo stabilimento balneare BluBay di Anzio si è tenuta una riunione aperta a tutti i titolari di concessioni turistico-ricreative del comune di Anzio. Si tratta del primo passaggio per arrivare a costituire una Associazione Temporanea di Imprese al fine di coalizzzare le forze imprenditoriali di molte delle imprese turistiche di Anzio. La recente sentenza del Consiglio di Stato sulle durata delle concessioni è stata la sprone affinché le realtà imprenditoriali locali si mettessero subito in moto non lasciando intentata qualunque possibilità per arrivare al rinnovo dei titoli concessori.

Siamo tra le realtà imprenditoriali più importanti sul territorio e di certo non potremo permettere di dissipare la storia della balneazione anziate. La nascitura ATI si chiamerà ANZIO TURISMO IMPRESA”.