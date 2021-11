Scene di panico ieri pomeriggio lungo via Cupa, ad Anzio, dove due giovani alla guida di un’auto, dopo essere rimasti senza benzina, hanno pensato bene di lasciare la macchina al centro della corsia per andare, nel frattempo, a fare rifornimento. Il traffico è andato completamente in tilt e un autobus è rimasto fermo per più di mezz’ora davanti all’auto in panne.