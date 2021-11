Aprilia Civica: la nostra città non diventerà la pattumiera di Roma

“A quanto pare al governo della Capitale cambiano i nomi e gli schieramenti politici, ma non cambia il vizio di voler risolvere i propri problemi scaricandoli sui territori limitrofi. La maggioranza Terra ha già chiarito a dovere la propria assoluta contrarietà ai tempi della Raggi e lo ribadisce oggi a Gualtieri: Aprilia non diventerà la pattumiera di Roma, Aprilia ha già dato, Aprilia è una città virtuosa che non può assolutamente accettare di pagare le colpe dei vicini e l’inerzia della Regione. Lo abbiamo detto allora, lo ribadiamo oggi e lo difenderemo in tutte le sedi necessarie senza alcun cambiamento di rotta e con la stessa convinzione di sempre”.

Le liste di maggioranza del Consiglio Comunale di Aprilia