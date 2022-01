Anzio. Dimesso dopo le cure, ruba sedia a rotelle all’Ospedale Riuniti, denunciato per furto

Un cittadino extracomunitario, recatosi all’ospedale di Anzio, per ricevere cure a seguito di un malore, dopo essere stato assistito e curato, ha pensato bene di prima di andarsene prendere un ricordo dal nosocomio. Lo stesso con una scusa dopo essersi fatto accompagnare da un operatore sanitario fuori dal pronto soccorso a bordo di una sedia a rotelle, appena fuori dall’ospedale a bordo della sedia, si dava alla fuga, rubando il bene dell’ospedale. Nelle immediate vicinanze era presente la volante del Commissariato Polizia di Anzio. Gli operatori compreso velocemente la situazione, si ponevano all’inseguimento del malfattore che, dopo essere stato fermato, veniva sottoposto ad accertamenti da parte degli operatori e denunciato per il furto della carrozzella, che veniva riconsegnata alla Direzione Sanitaria dell’ospedale di Anzio.