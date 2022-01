Nettuno. Strada Campana-Padiglione, l’opposizione chiede Consiglio Comunale straordinario

“Ieri mattina tutta l’opposizione consiliare, in modo unitario, ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario e urgente sulla situazione insostenibile e intollerabile che stanno vivendo alcuni nettunesi per lo stato ambientale e di sicurezza in cui versa il territorio comunale attraversato dal tratto stradale Campana-Padiglione.

Una problematica annosa che l’amministrazione Coppola non è riuscita a risolvere in due anni e mezzo di governo del territorio e che nei giorni scorsi e’ stata argomento pubblico di alcuni servizi dei TG nazionali e delle testate locali.

Porteremo le nostre proposte per soluzioni e misure urgenti e ormai non più procrastinabili che dovrà adottare l’amministrazione Coppola.

Un danno d’immagine ed economico incalcolabile per Nettuno oltre che pesantissimi disagi per i cittadini che in quella zona risiedono o hanno attività lavorative. Una situazione di pericolo ambientale e di sicurezza per le persone che non può proseguire oltre, mentre chi governa da anni afferma di vigilare.

Sarebbe interessante sapere su che cosa ….”

L’opposizione consiliare di Nettuno