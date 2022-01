Anzio. Coppia torna a casa dopo la spesa, trova la porta forzata e una minorenne in casa

Lavinio. Al rientro in casa dopo la spesa, hanno trovato, dietro la porta della camera da letto, una giovane minorenne. Questa è la disavventura accaduta ieri ad una coppia abitante a Lavinio, che rientrati in mattinata in casa dopo aver fatto la spesa, hanno trovato la porta forzata, immediatamente hanno avvisato la Polizia, che in pochi attimi era sul posto, entrati in casa insieme ai proprietari, dopo un attento sopralluogo all’interno dell’abitazione, hanno trovato una minorenne dietro la porta della camera da letto. La stessa senza perdersi d’animo, ha cercato di giustificarsi dicendo che vista la porta aperta, era entrata per chiedere chiedere soldi. trasportata in ufficio per gli atti previsti, vista la giovane età veniva denunciata in stato di libertà.