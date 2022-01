Anzio. Durante una lite sferra coltellata alla moglie, 60 arrestato dalla Polizia

Il team Codice rosso del Commissariato di Anzio, unitamente alla professionalità degli uomini della volante, hanno proceduto all’arresto di un uomo, di circa 60 anni italiano, che durante una lite con la compagna, gli sferrava un fendente sotto la gola con un coltello, fortunatamente la donna indietreggiando, ha evitato danni più gravi, intervenuta la volante del commissariato Ps Anzio Nettuno, attiva a il protocollo “SCUDO”, ponendo l’uomo in sicurezza, e successivamente dopo il trasporto in ospedale della donna, si è proceduto all’arresto, per altro convalidato in data odierna, l’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Frosinone. Per lui le accuse sono quelle di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi aggravate dall’uso del coltello