Anzio Nettuno. Produzione e spaccio stupefacenti, la Polizia arresta una donna e tre uomini

Nelle prime ore della giornata odierna, a conclusione di una articolata indagine finalizzata al contrasto della produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, gli uomini del Commissariato di Polizia Anzio Nettuno, con la collaborazione della Squadra mobile della Questura di Roma, coadiuvato dal Reparto prevenzione e crimine di Roma e la Squadra cinofili di Nettuno, hanno dato esecuzione a quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal GIP di Velletri, nei confronti di una donna e tre uomini italiani, residenti nei comuni di Nettuno ed Anzio, resisi responsabili dei reati di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le numerose perquisizioni effettuate nei confronti di altre persone indagate del nello stesso procedimento, e stata rinvenuta una pistola calibro 7, 65 e circa 700 g di marijuana, materiale per il confezionamento e 2 kit per l’istallazione di 2 serre indoor, idonee per la coltivazione dello stupefacente. Gli arrestati sono stati tutti associati presso case circondariali della Regione.