Nettuno. L’opposizione: sull’abbandono illegale dei rifiuti bene convegno, ma ignorate nostre proposte

Comunicato congiunto di tutta l’opposizione consiliare

Apprendiamo che il Comune di Nettuno in data odierna ospiterà una conferenza sull’illecito abbandono dei rifiuti alla presenza del Procuratore della Repubblica e del sostituto Procuratore della Repubblica di Velletri . Sinceri complimenti agli organizzatori per l’evento e soprattutto per aver ottenuto la presenza di illustri relatori sul nostro territorio, tuttavia non possiamo esimerci dal notare che l’attenzione per il tema, da parte del Comune, sembra essere solo di facciata e intermittente.

Infatti, solo venti giorni fa, senza ottenere alcun interesse concreto, questa minoranza consiliare aveva protocollato una mozione recante ad oggetto la bonifica della Strada Padoglione-Acciarella e la messa in atto di strategie di prevenzione contro l’abbandono dei rifiuti. Purtroppo, ad oggi, quella proposta di discussione non è ancora stata inserita all’ordine del giorno e siamo ben oltre il termine perentorio di 20 giorni previsto nel nostro regolamento. Ovviamente chiederemo la convocazione diretta al Prefetto, ma rimane l’amarezza dinnanzi a queste macroscopiche contraddizioni e ipocrisie. La tutela dell’ambiente dovrebbe vederci tutti schierati in prima fila, ma non solo quando se ne parla.