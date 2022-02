Nettuno. La Polizia mette i sigilli al Pub del borgo il cui proprietario era stato trovato in possesso di droga

A eseguito dell’operazione di Polizia della passata settimana, quando era stato arrestato il gestore di un pub nel Borgo medievale di Nettuno perché trovato in possesso di droga, la Polizia ha eseguito un provvedimento emanato dal Questore di Roma. Il locale, infatti, è stato chiuso per 30 giorni, in applicazione dell’articolo 100 del testo unico di Polizia che demanda al Questore la possibilità di chiudere attività commerciali che si sono esposte negativamente, con attività illecite . È evidente che le attenzioni della Polizia di stato nei confronti delle attività utilizzate per scopi diversi da quelli legali è quella di una completa chiusura.