Anzio. Auto a fuoco a Lavinio stazione, chiusa la Nettunense

Auto a fuoco oggi attorno alle 13,00 sulla Nettunense all’altezza della farmacia di Lavino Stazione. Alte colonne di fumo nero visibili a diversi chilometri di distanza si sono alzate in cielo. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del distaccamento di Anzio che hanno faticato non poco per domare il fuoco. Le fiamme hanno interessato due auto, la Nettunense è stata chiusa al traffico, e le auto in transito sono state fatte deviare nelle traverse laterali. Sul posto le pattuglie della Polizia e dei Carabinieri. Ancora da accertare le cause che hanno originato l’incendio delle auto.