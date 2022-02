Anzio. Quel parapetto pericolante che attende invano di essere riparato

Questo in foto è la stato in cui versa -da circa due anni- il ponte che dalla stazione ferroviaria di Anzio porta a Santa Teresa. Una transenna posticcia che dovrebbe essere di protezione, ma che costringe i pedoni a scendere dal marciapiede, creando un’evidente situazione di pericolo. Ci chiediamo: è tanto difficile ripare quel muro? Non ci è dato sapere a chi spetta una così ardua opera di alto ingegno di riparazione: al Comune, alle ferrovie, alla protezione civile, agli americani dello sbarco, Certo non è un’opera che può portare lustro e notorietà, si tratta soltanto un lavoro utile e urgentemente necessario, ma tant’è!

.