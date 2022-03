Ex consigliere comunale di Anzio violenta disabile di 32 anni. Arrestato

È stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata Nello Monti, originario di Nettuno ed ex consigliere comunale di Anzio. I fatti sono avvenuti a Roma: la vittima, una 50enne, ha chiesto aiuto alla polizia che stava eseguendo un controllo sul veicolo del 51enne. Secondo le ricostruzioni, alla donna sarebbe stata offerta della droga, ma poi l’uomo ha estratto una scacciacani, con cui l’ha minacciata per abusare di lei sessualmente. La donna non è stata in grado di capire che l’arma fosse finta. Gli agenti di polizia stanno indagando su quanto accaduto, soprattutto dopo che sono state ritrovate dosi di cocaina all’interno dell’auto.

Venerdì pomeriggio 25 febbraio, la Polizia di Stato, che stava indagando proprio sul 51enne Nello Monti, originario di Nettuno ed ex consigliere comunale per il Popolo della Libertà dal 2008 al 2013, l’ha arrestato nel corso di un controllo a Roma, in piazza Ezio Tarantelli, nel quartiere del Torrino.

L’accusa è grave: violenza sessuale aggravata su una donna di 32 anni, affetta da disturbi cognitivi. È stata lei ad attirare l’attenzione dei poliziotti che stavano controllando la vettura dopo aver trovato all’interno una pistola giocattolo senza tappo rosso e con quattro colpi in canna. La donna ha raccontato agli agenti di Polizia di essere stata violentata più volte nell’auto dall’ex consigliere.