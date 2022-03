Anzio. Oggi alla rassegna il film: Il capo perfetto

Oggi, MARTEDÌ 1 MARZO, il Film in programma per la Rassegna Invito al Cinema è IL CAPO PERFETTO, una commedia caustica sul mondo del lavoro, in grado di divertire e di far pensare. Lo trovate al Cinema Multisala Moderno di Anzio, agli orari 16,30 e 18,30. Il film dura esattamente due ore, quindi vi invitiamo ad arrivare qualche minuto prima dell’orario stabilito. Blanco (Javier Bardem) è “il capo perfetto”, un proprietario di una storica ditta di bilance che cerca di tenere insieme i pezzi della sua vita privata e lavorativa: interviene personalmente per risolvere i problemi della produzione; mantiene buoni rapporti con la moglie nonostante la tradisca con la nuova stagista; gestisce la protesta di un ex dipendente licenziato. Come le bilance che produce è ossessionato dalla ricerca dell’equilibrio, in famiglia come in fabbrica. IL CAPO PERFETTO ricorda certe figure della migliore commedia all’italiana, quella che metteva in scena veri mostri, monumenti di egoismo e vigliaccheria. Un film sintomatico di un mondo in cui i potenti cascano sempre in piedi e i piccoli sono quelli che ci fanno sempre le spese. Il Regista Fernando León de Aranoa rivela e mette alla berlina il lato oscuro del neoliberismo più sfrenato, con le sue ingiustizie sociali e la sua immoralità. IL CAPO PERFETTO ha raggiunto la cifra record di 20 nomination ai premi Goya ed è in lizza per rappresentare la Spagna ai prossimi premi Oscar. Coincidenza vuole che oggi è il compleanno del protagonista del film Javier Bardem. Feliz cumpleaños!