Nemi, 56enne di Cisterna cade da un albero che stava potando e muore sul colpo

Questa mattina, poco dopo le 11:30, i Carabinieri della Stazione di Nemi, sono intervenuti in una proprietà in via Calvarione, a ridosso di via dei Laghi, nella una zona boschiva. Il 56enne Giancarlo Puccia di Cisterna di Latina, mentre stava eseguendo dei lavori di potatura di alberi per conto del proprietario del terreno, ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di circa 7 metri.

Il sanitari del 118 intervenuti con l’elisoccorso hanno tentato invano di rianimarlo ma non hanno potuto far altro che decesso. Sul posto anche il personale dell’ispettorato del lavoro dell’Asl Roma 6.

La salma è stata trasportata al Policlinico di Roma Tor Vergata per l’autopsia come disposto dall’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Velletri.