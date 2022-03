Nettuno. L’opposizione: la maggioranza sta ancora rimandando il bilancio politico e morale di quanto è avvenuto in Città

Comunicato congiunto dell’opposizione consiliare

“Dopo sei giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia il Presidente Giuseppe Barraco non ha ancora ancora convocato il Consiglio Comunale nonostante la questione rivesta carattere di evidente e assoluta urgenza. Tutta l’attività di indirizzo politico amministrativo è bloccata fino a quando non si chiariranno le intenzioni del Sindaco e della maggioranza, ma certamente la Città non può attendere le riunioni alla Verdiana. Nettuno merita un confronto pubblico nelle sedi delle istituzioni. Invece, si sta ancora rimandando il bilancio politico e morale di quanto è avvenuto in Città. I nettunesi hanno diritto di sapere se gli eletti intendono ancora mandare avanti questa consiliatura. Il 7 marzo è la prima data utile per mettere all’ordine del giorno la mozione di sfiducia al Sindaco. Il presidente Giuseppe Barraco rimandando la convocazione dimostra di non svolgere il suo ruolo in modo super partes e di assecondare la strategia (?) politica di maggioranza (quale?) adeguando l’attività delle istituzioni alle tempistiche di incontri privati. Lo diremo fino allo sfinimento: non è più ammesso uscire di scena senza chiarimenti. È giusto che ogni consigliere dica pubblicamente la sua posizione in Consiglio. Nessuno vuole che alla prossima campagna elettorale qualcuno degli alfieri di maggioranza dica “io c’ero, ma non ero d’accordo”. Se è così, lo venga a dire in Consiglio e venga a votare la sfiducia. In ultimo, ci pare giusto rendere pubblico il fatto di aver protocollato al prefetto la richiesta di consiglio con relativa mozione di sfiducia perché l’iter possa essere monitorato anche da Roma”.

Antonio Taurelli

Marco Federici

Daniele Mancini

Waldemaro Marchiafava

Roberto Alicandri

Simona Sanetti

Mauro Rizzo

Antonello Mazza

Enrica Vaccari

Luigi Carandente