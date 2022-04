Incendio nell’ex fabbrica di Padiglione. Lo scandalo della maxi discarica

Un incendio e diverse esplosioni, ieri sera, attorno alle 22,45, hanno messo in allarme i residenti di via delle Cinque Miglia. Le fiamme sono divampate all’interno di un’ex fabbrica abbandonata ormai da anni, che si trova accanto al centro commerciale “I Padiglioni”. Ad avvisare i vigili del Fuoco è stato un cittadino, che ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire rapidamente e domare le fiamme. La fabbrica dismessa rappresenta uno scandalo ambientale essendosi trasformata, nel tempo, in una maxi discarica. Al suo interno è accatastato di tutto, vecchi mobili, ingombranti, materiale di ogni tipo, anche pericoloso. Una vera vergogna.