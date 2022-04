Cantieri aperti a Nettuno. L’assessore Tomei: “Diamo risposte ai problemi dei cittadini”

Cantieri avviati a Nettuno per il rifacimento di via dell’Alberone e per un importante intervento per lo smaltimento delle acque meteoriche nella zona di via Beato Padre Pio. “Continuiamo a lavorare dando risposte ai cittadini su problematiche che insistono da anni sul nostro territorio – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Tomei – il nostro piano strade procede come da programma. In questa settimana abbiamo aperto il cantiere su via dell’Alberone in cui è previsto l’allargamento della careggiata e un intervento sul sistema di smaltimento delle acque meteoriche per evitare allagamenti. In questo senso un importante intervento verrà effettuato anche nella zona di via Beato padre Pio con tutte le acque meteoriche della zona che comprende via Eschieto e via Beato Padre Pio confluiranno nel laghetto Granieri. In questo progetto abbiamo inserito anche il rifacimento di via Granieri e via Vallepietra completato con l’asfaltamento di quest’ultima. In programma ora – conclude l’assessore Tomei – abbiamo due interventi in strade della zona di Piscina Cardillo e di Sandalo le cui gare sono state già aggiudicate e contiamo di iniziare i lavori entro la fine dell’Estate”.