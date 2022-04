Latina. 13enne morta dopo aver mangiato panino con il salame. Aveva problemi di allergia

Martina Quadrino, una 13enne di originaria di Fondi, in provincia di Latina, è morta la sera di Giovedì 14 aprile presso la propria abitazione per un probabile shock anafilattico. SkyTG24 riporta la situazione.

La ragazza ha accusato un malore dopo aver trascorso un pomeriggio con alcune amiche: avevano mangiato per merenda un panino al salame in un noto locale del posto, ma dopo un’ora Martina ha cominciato a sentire convulsioni e vertigini.

I genitori sono stati subito allertati e son venuti a prenderla, ma la situazione è precipitata una volta arrivata a casa, quando non riusciva più a respirare. Inutili i soccorsi (arrivati comunque in fretta), poiché la ragazzina è morta pochissimi istanti prima del trasferimento all’ospedale San Giovanni di Dio.

Le indagini risultano in corso e la prima ipotesi è che la giovane sia rimasta vittima di uno shock anafilattico dovuto ad un’allergia. Su questo punto le risposte arriveranno dagli esami autoptici, ieri si è svolta l’autopsia sembra però che avesse già delle intolleranze.

Intanto, non sono emerse anomalie igieniche nel bar in questione, pertanto si cerca di capire l’eventuale sostanza che avrebbe generato la violenta e purtroppo letale reazione allergica.