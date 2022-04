Aprilia. Teatro, sabato 23 e domenica 24 lo spettacolo “Io C’ero”

Presso la sala teatro dell’Istituto Comprensivo Toscanini

La compagnia teatrale Loro di Napoli presenta lo spettacolo “Io C’ero” per la regia di Vincenzo Salerno. Gli spettacoli si terranno Sabato 23 alle ore 21,00 e domenica 24 alle ore 17,00 e alle ore 20,30 presso la sala teatro dell’Istituto Comprensivo Toscanini in via Amburgo 5. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Aprilia e si presenta alla cittadinanza alla vigilia del 25 Aprile come momento artistico ma anche storico-culturale di riflessione e studio rispetto alle vicende legate alla seconda guerra mondiale. A seguito di ognuna delle repliche è previsto un incontro con l’autore, Ugo Mancini. L’atto unico “Io c’ero” è la trasposizione teatrale di una delle vicende narrate in “Sotto la cenere” dallo scrittore Ugo Mancini, con riferimenti ad altri racconti del libro. Professore di storia e filosofia ed esperto di storia del ventennio fascista e della Resistenza in Italia, per questo libro, il 3 dicembre 2020, gli è stato conferito il “Premio nazionale Giacomo Matteotti 2020” assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I protagonisti dei racconti sono uomini e donne realmente vissuti durante il ventennio fascista nelle cittadine dei Castelli Romani, i cui nomi sono emersi dagli archivi, in documenti relativi a indagini e processi, trovati dall’autore, che soffiando sulla cenere ha ravvivato il fuoco, ridandogli voce. “La lettura dei racconti, spiega la compagnia teatrale, ci ha fatto ipotizzare e realizzare una trascrizione teatrale, che desse corpo scenico ad una storia fatta non solo di nomi altisonanti, ma vissuta dalla gente comune, per raccontare come la dittatura avesse inciso negativamente sulla vita di tutti i giorni”. “Io c’ero” è ambientato in una taverna situata presumibilmente a Genzano, alla vigilia della II Guerra Mondiale (1939). I personaggi, attraverso i ricordi e le emozioni che ne scaturiscono, rivivono e vivono l’oppressione e gli abusi delle autorità che controllano e governano la loro vita. All’iniziativa teatrale sono state invitate le amministrazioni comunali di Aprilia e Genzano. Per info e prenotazioni : Menita 328-3161776; Mariella 329-7930786; Gioietta 380-5045284.