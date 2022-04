Tragedia a Olevano. Quad si ribalta: morto bimbo di 6 anni

Un bambino di 6 anni è morto a seguito del ribaltamento del quad sul quale viaggiava insieme ad una donna. La tragedia è avvenuta dopo il pranzo di Pasquetta ad Olevano Romano, vicino Roma. La donna che guidava il mezzo ha perso il controllo su una strada di campagna.

Per il bimbo, rimasto schiacciato dal mezzo, non c’è stato nulla da fare. La donna è stata trasportata dal 118 in codice rosso all’ospedale di Colleferro e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri indagano sul caso.

I pm di Tivoli hanno aperti un fascicolo in relazione all’incidente. L’ipotesi al vaglio è quella di omicidio colposo. La salma del piccolo è stata portata al policlinico Roma Tor Vergata per l’autopsia. Il mezzo è stato sequestrato.