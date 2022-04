Anzio. Poliziotto sventa rapina al blue Bar, titolare disabile preso in ostaggio

Blocca il rapinatore e lo tiene immobilizzato a terra fino all’arrivo dei colleghi. – la notizia è riportata dal quotidiano “Il Messaggero” di oggi-.

-E stato un sostituto commissario del Commisariato di polizia di Anzio, in quel momento fuorl servizlo, a sventare l’altra sera poco prima delle 22.00, una rapina al danni del Blu Bar di via Ardeatina, in località Cincinnato ad Anzio e ad arrestare un pregiudicato trentenne della provincia di Frosinone armato di pistola, poi risultata glocattolo. Un tentativo di rapina che poteva avere conseguenze plù serie: il titolare ha una disabilità che lo costringe a muoversisi in carrozzina. Indossando una felpa con il cappucelo sulla testa e con il volto coperto da una mascherina. il rapinatore è entrato nel bar e si è sublto diretto alla cassa: impugnando una pistola, poi risultata giocattolo, ha minacciato il titolare un ragazzo di 28 anni, chiedendo il danaro della cassa. Mentre il malvivente cercava di farsl consegnare l’incasso, la fidanzata del titolare ha trovato il modo di uscire dal bar riuscendo a dare l’allarme. All’esterno c’era il sostituto Commisario, cliente abituale del bar che, avvertito della rapina, non ha esitato ad Intervenire: una volta entratonel locale, ha bloccato a terra il rapinatore fino all’arrivo degli agenti del Commissariato di Anzio, che hanno arrestato l’uomo.

Le successive indagini del Commissariato, hanno consentito agli investigatori di denunciare l’uomo anche per una rapina messa a segno il 21 aprile scorso ai danni del Mcdonald’s di via Ugo La Malfa a Nettuno. Denunciata anche la compagna del pregiudicato ciociaro, una donna di Nettuno che lo ospitava da alcuni giorni.

