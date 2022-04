Nettuno. Alicandri: persi i finanziamenti per 5,8 milioni per la scuola di via Olmata, responsabilità di Coppola

” Nel silenzio assordante che arriva dal palazzo comunale quest’oggi è trapelata una notizia che se fosse confermata sarebbe allarmante, ovvero che il comune avrebbe perso i finanziamenti per la scuola di via Olmata. Si tratta di ben 5,8 milioni di euro, che secondo le indiscrezioni, il ministero avrebbe cancellato a causa della mancata risposta del comune riguardo a della documentazione integrativa richiesta. La responsabilità politica su tutto ciò non potrebbe che ascriversi al sindaco Coppola, che immerso nel suo risiko per chiudere la giunta, sta totalmente perdendo di mano la situazione. Per mancanza di programmazione la nostra città sta perdendo una quantità enorme di fondi che si sarebbero potuti usare per cambiare volto alla città ed invece nulla o poco più è stato fatto. Cos’altro serve perché il sindaco prenda atto della situazione? Se davvero i fondi per la scuola di via Olmata fossero stati persi Sandro Coppola dovrebbe dimettersi domattina. E non si pensi di iniziare lo scaricabarile sugli uffici comunali perché quello che manca è il manico e la responsabilità di questo fallimento è solamente politica.

Roberto Alicandri