Anzio. Il padre della vittima accoltella, davanti al Commissariato, due buttafuori del locale

Una lunga scia di sangue che non si ferma, scorre nella cittadina del litorale. Poco fa il padre di Leonardo Muratovic, il giovane ucciso questa notte, è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Polizia Anzio, per aver accoltellato due dei buttafuori del locale all’esterno del quale il figlio è stato ucciso con una coltellata questa notte. L’uomo ha incontrato i due addetti alla sicurezza – 30 e 57 anni – mentre andavano a deporre chiamati per testimoniare su quanto accaduto questa notte al Commissariato di Anzio e Nettuno, sul litorale romano. Immediatamente individuato l’uomo è stato arrestato, l’uomo si era forse convinto che i due buttafuori erano in qualche modo responsabili dell’omicidio del figlio.

Erano circa le 2.20 del mattino di oggi, domenica 17 luglio, quando il 26enne pugile di Aprilia Leonardo Muratovic, si è accasciato per terra a pochi metri dal locale dove si trovava con la fidanzata e alcuni amici sulla Riviera di Ponente dove si concentra di notte una la movida. Il giovane era stato appena allontanato dalla sicurezza del locale dopo un diverbio degenerato in rissa con un altro gruppo di ragazzi. All’esterno la coltellata mortale.