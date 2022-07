Nettuno. Di chi sono gli alberi di via Visca? E chi ha dato il permesso per la potatura?

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione giunta in redazione

“Maggiore controllo del verde pubblico. Questi sono gli unici veri alberi rimasti in centro a Nettuno. Si tratta dei grandi alberi che sono in via Visca tra un palazzo e il distributore.

Splendidi perché mai potati. Per questo anche le radici non sono superficiali e non hanno divelto il manto stradale. Offrono ombra, ossigeno e riparo agli uccelli. Da una prima analisi visiva, non esiste pericolo alcuno per l’incolumità pubblica, quindi non necessitano di potatura. Tantomeno oltre la data ultima del 31 marzo, stabilita dal Regolamento Urbano del Verde, per la quale il condominio committente rischia una denuncia legale. Sugli alberi è stato affisso, a nome del Condominio, il cartello che martedì 19 luglio saranno effettuati lavori di potatura delle piante ad alto fusto. È viene spontaneo chiedere: Chi ha dato il permesso il Comune? Gli alberi sono patrimonio comunale o sono di proprietà del condominio? Il Comune ha obbligato il condominio ad effettuare le potature? Oppure si tratta solo di un avviso per non fare parcheggiare le auto in vista delle potature?

P.L.