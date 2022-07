Nettuno. Tanti i messaggi di cordoglio e di affetto per la scomparsa di Marco Di Bona

L’improvvisa scomparsa di Marco Di Bona, domenica scorsa, ha colpito profondamente la cittadina di Nettuno. Marco era Presidente de “Il Tridente” Associazione Commercianti Nettuno, sempre disponibile con tutti. Non aveva esitato ad aderire con la sua associazione alle manifestazioni contro le mafie, in prima linea anche nel Comitato per la tutela degli alberi. Decine i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia e postati sui social, che mostrano il grande affetto e stima che sapeva suscitare in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Ne pubblichiamo alcuni stralci

“Marco era il mio buongiorno tutte le mattine al bar da Manu, era un amico, un uomo sempre disponibile e sorridente, Marco era quella che per definizione viene chiamata “brava persona”. L’unica persona capace di mediare con garbo e gentilezza. Era l’unica persona sempre attenta, che amava Nettuno e che avrebbe fatto tutto il possibile per creare qualcosa di bello”. CM

“Ti ringrazio per l’amico che sei stato sempre vicino indiscreto e mai giudicante delle mie azioni……per avermi fatto entrare nella tua bella famiglia …..sono onorata di dire ci ha lasciati il mio migliore amico consulente dei mie guai al pc garante dei miei dati sensibili. Ti porterò sempre nel mio cuore e da lassù cerca di proteggere tutti noi e i tuoi cari dove hai lasciato un vuoto indelebile Ciao Marco” AT

“Marco sei una persona squisita .. meravigliosa …pochi come te. La gentilezza la cortesia la bontà degli tuoi occhi e del tuo sorriso… L’eleganza dei pensieri e delle azioni rimarranno sempre nei miei occhi e nel cuore. Conoscerti e conoscere Irma è uno dei pochi regali che la vita mi ha concesso”. CG

Alla famiglia giunga il cordoglio della nostra Redazione.