Il Comune di Nettuno nega l’autorizzazione al taglio degli alberi di via Cavour

Il comune di Nettuno non autorizza l’abbattimento dei platani di via Cavour, richiesta della Società che sta realizzando un nuovo immobile sul posto. Lo scorso 4 luglio un nutrito gruppo di cittadini manifestarono contro il taglio degli alberi. Furono poi ricevuti dal Commissario Strati e dal Dirigente del settore Ambiente ing. Saieva, che assicurarono il comitato spontaneo che avrebbero valutato le osservazioni e le motivazioni dei cittadini, nel rispetto dei regolamenti e delle leggi in materia di tutela del verde pubblico.

“la richiesta di nullaosta non può essere accolta per le motivazioni ostative di cui sopra, risultando necessario per tali ragioni rigettare l’istanza presentata inerente la rimozione e sostituzione delle essenze arbore poste lungo il marciapiede di via Cavour identificate con i numeri n.845,846,847.848,849; che la presentazione delle contro-osservazioni non determinerà necessariamente l’accoglimento della richiesta di autorizzazione presentata“.

Leggi per intero la Comunicazione inviata dal dirigente Ing. Saieva alla REALSTABILES.r.l. pubblicata sull’albo pretorio del Comune

_2022_07_albopretorio_000029275_001_preavviso_di_diniego