Nettuno. Cadavere di un anziano sui binari della Stazione FS

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina, sui binari della stazione di Nettuno tra il punte di via Santa Maria e quello di via Vittorio Veneto. Sul posto i mezzi del 118, e gli agenti del Commissariato di Anzio. Si tratta di un uomo classe 1932, residente a Roma. Anche se la Polizia scientifica sta ancora effettuando i rilievi, sembrerre che l’uomo si sia incamminato lungo i binari in direzione Anzio, dopo un centinaio di metri, si sia spogliato. Ancora non è chiaro se con l’intento di togliersi la vita oppure in un momento di perdita di lucidità, e forse è stato investito dal treno.

In attesa dei rilievi, del magistrato di turno, e della rimozione del cadavere, i treni da e per per la Capitale sono stati tutti cancellati.