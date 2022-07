Nettuno. Legambiente: no al taglio degli alberi

Comunicato Stampa del Circolo Legambiente “Le Rondini” di Anzio e Nettuno

NO AL TAGLIO DEGLI ALBERI

Il Circolo LEGAMBIENTE di Anzio e Nettuno “Le Rondini” aderisce e sostiene il COMITATO CITTADINO AUTOCOSTITUITO PER LA SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE URBANE protagonista della recente protesta contro il taglio di cinque alberature in via Cavour a Nettuno. Il nostro Circolo ha presentato al Comune di Nettuno osservazioni contro tale taglio e accoglie ora con soddisfazione la comunicazione del Comune che respinge la domanda della ditta che vuole procedere al taglio degli alberi.

Rileviamo però che l’iter autorizzatorio non è ancora terminato e che il comune di Nettuno ha in passato autorizzato tagli e potature estreme e fuori tempo quando non c’erano:

MOTIVI DI PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA’

DEGRADO

MALATTIE DELLE ALBERATURE

Invitiamo quindi il Comitato Cittadino Autocostituito, cui daremo il nostro attivo sostegno, a rimanere vigile nella difesa delle alberature di Nettuno.

La Presidente del Circolo LEGAMBIENTE di Anzio e Nettuno “Le Rondini”

Manuela Mariani