Purtroppo come era prevedibile un incendio sta interessando parte del Parco Palatucci. Le fiamme sono partite dalla parte che da sullo stradone di via La Malfa, il fosso Loricina le sterpaglie e il prato secco. C’è sicuramente la mano dell’uomo dietro questo incendio. In un parco che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della città.