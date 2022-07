Anzio. Bloccata l’installazione della mega antenna per la telefonia alla Stazione FS

Lo scorso giovedì 21 luglio, gli abitanti della zona sono venuti a conoscenza che nella notte del 22 un gestore telefonico nazionale avrebbe montato presso la stazione di Anzio un’antenna alta 30 metri, per la trasmissione del suo segnale.

I residenti di via Degli Oleandri, ovviamente allarmati per l’impatto ambientale e paesaggistico non solo per il quartiere, ma per l’intera città, si sono riuniti per evitare l’installazione. La Stazione di Anzio è vincolata ope legis come bene monumentale e in virtù di tale vincolo la sua visione non dovrebbe essere alterata. A tal proposito il Comitato spontaneo ha contattato la Soprintendenza al beni culturali e presentato un esposto alla Polizia Locale per delucidazioni procedurali.

L’Amministrazione Comunale ha risposto prontamente bloccando l’installazione in maniera cautelativa per 45 giorni, in attesa di trovare una posizione alternativa e meno impattate per il posizionamento dell’antenna. Quello che lascia perplessi della vicenda sono “le sviste” degli organi competenti coinvolti: le Ferrovie proprietarie dell’area che danno una concessione su una zona vicino ai binari e sui sebra gravi un vincolo. Il gestore telefonico che comunica l’inizio lavori al Comune di Anzio, nessuno risponde, e per la regola del silenzio assenso il cantiere ha inizio con lo scarico del traliccio. Ora dopo le segnalazioni dei residenti e la sospensione dei lavori, il traliccio è stato rimosso.