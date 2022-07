Commissariato Anzio Nettuno. In due giorni 430 persone controllate, 220 veicoli fermati, 4 persone denunciate

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio nei comuni di Anzio e Nettuno da parte del Commissariato di Polizia, coadiuvato nell’attività di prevenzione e vigilanza dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e dalle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Roma. Nelle sole giornate di lunedì e martedì scorsi, l’attività della Polizia di Stato ha permesso di procedere all’identificazione di 432 persone. Controllati anche 220 veicoli nel corso dei 30 posti di controllo predisposti sulle strade dei comuni di Anzio e Nettuno ed elevate 16 contravvenzioni al codice della strada: guida senza patente e mancata revisione dei veicoli le violazioni maggiormente riscontrate. In particolare l’attività di controllo ha permesso di denunciare in stato di libertà una persona con precedenti di polizia, che circolava a Nettuno alla guida di un veicolo senza patente, perché già sospesa a tempo indeterminato. Inoltre sono state denunciate in stato di libertà altre due persone per ricettazione, dopo essere state sorprese a bordo di uno scooter risultato oggetto di furto poche ore prima nella zona di Anzio. I controlli hanno permesso, altresì, di individuare un minore di quattordici anni che, ad Anzio, circolava alla guida di un motoveicolo sprovvisto della patente e della copertura assicurativa. Il ragazzo è stato riaffidato alla madre che è stata denunciata in stato di libertà per abbandono di minore. Sempre ad Anzio è stato fermato un cittadino straniero che circolava senza patente e senza copertura assicurativa a bordo di un veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo. Particolare impulso è stato dato anche all’attività di controllo delle persone sottoposte a misure di prevenzione residenti in zona, che ha permesso di deferire in stato di libertà, per evasione, un uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, sorpreso fuori dalla sua abitazione oltre gli orari consentiti. I controlli straordinari continueranno serrati anche nei prossimi giorni.