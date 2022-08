Anzio. Botte tra due ragazze adolescenti in spiaggia, una finisce al pronto soccorso

Botte tra lettini e ombrelloni questo pomeriggio in uno stabilimento nei pressi delle Grotte di Nerone sulla Riviera di ponente ad Anzio. Una banale lite, iniziata con gli insulti e finita a schiaffi e pugni di cui uno in pieno viso, ha visto protagoniste due adolescenti età 16-17 anni. Una delle due ha avuto la peggio tanto che è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Anzio. Sconosciuti i motivi per i quali è scaturita la lite finita male. Non è oramai raro che anche tra ragazze minorenni si arrivi alle mani, gesti sconsiderati che possono avere anche conseguenze penali.