Nettuno. Teatro, questa sera 5 agosto “Chi m’ha vista?”con Francesca Nunzi e Cinzia Berni

di Eros Razzano

Francesca Nunzi per 4 anni è stata Ortensia, moglie del Sindaco Crispino, in “Aggiungi un posto a tavola” al Teatro Brancaccio a Roma. Cinzia Berni ha scritto (e recitato) in “Ricette d’amore” rappresentato ovunque. Questo è il programma di stasera. “Due Prime Donne della scena teatrale italiana oggi, VENERDÌ 5 AGOSTO, si esibiscono a Nettuno. Loro sono Francesca Nunzi e Cinzia Berni e il loro Spettacolo ha un titolo evocativo,

“CHI M’HA VISTA”, che fa il verso a “Chi l’ha visto?”, il famoso programma televisivo dedicato alla ricerca di persone scomparse. Lo Spettacolo è gratuito e fa parte di un piccolo festival dal nome “Animazione in provincia” che si tiene nel giardino del quartiere Scacciapensieri, tra via Traunreut e via della Liberazione, dove si trova il chiosco bar La pecora nera, alle ore 22:00. “Prendendo spunto dal famoso programma ”Chi l’ha visto”, le autrici-attrici, con ironia e disincanto si chiedono se tutte le persone scomparse vogliano davvero essere ritrovate. In uno studio televisivo, Cinzia Berni nel ruolo della presentatrice è alle prese con Francesca Nunzi che interpreta vari personaggi e, in un camaleontico gioco delle parti, appare in svariati caratteri. “Chi m’ha vista” è una carrellata di situazioni paradossalmente comiche, una girandola di eventi divertenti, ma anche uno sguardo cinico sulla realtà. Prenotazioni e informazioni presso “La pecora nera”, al numero: 3891509124.