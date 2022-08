Anzio. Trovati con la marijuana e un coltello in auto, denunciati dalla Polizia

L’incessante attività di prevenzione posta in essere dal Commissariato PS ANZIO NETTUNO, ha permesso di ottenere risultati operativi lusinghieri, con l’ausilio dell’ufficio Volanti di Roma, che con l’invio di equipaggi di rinforzo sul territorio, e la collaborazione del reparto mobile di Roma, che inviando squadre operative, permette di presidiare zone delle città problematiche, e proprio durante un servizio di prevenzione, nella serata di ieri, il personale delle volanti, ha proceduto al controllo di un’auto condotta da un giovane, in compagnia di un coetaneo e due minorenni, durante le fasi del controllo vista l’agitazione dei quattro, si procedeva alla perquisizione personale. Addosso uno dei minorenni già conosciuto alle forze dell’ordine veniva rinvenuta sostanza stupefacente confezionata in dosi del tipo marijuana, da un ulteriore controllo a bordo all’auto, veniva rinvenuto un coltello con lama affilata, di 33 centimetri. Nei confronti dei 4, scattavano i provvedimenti e controlli e venivano accompagnati presso il Commissario. gli stessi sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio e detenzione di armi.