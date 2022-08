Anzio. Biowaste, il 7 settembre la seconda Conferenza dei Servizi

LA CDS BIOWASTE CH4 ANZIO (ex-Anziobiowaste)

Lunedì 8 agosto 2022, è pervenuta ad alcuni enti appartenenti al coordinamento Uniti per l’ambiente (UPA) la PEC di convocazione della seconda sessione della Conferenza dei servizi (CdS) relativa all’impianto biometano di via Spadellata 5 in Anzio.

Si ricorda che la prima sessione si è svolta il 1 febbraio 2021, presieduta dall’allora direttore del ciclo rifiuti della Regione Lazio, Ing.Flaminia Tosini, sottoposta poi, poche settimane dopo, a

provvedimenti cautelari per altri procedimenti (discarica di Monte Carnevale a Roma).

L’impianto è di proprietà del gruppo Asja ambiente Italia Spa, di Torino; lo scorso anno l’impianto era denominato Anziobiowaste srl, poi ha cambiato ragione sociale (ora Biowaste CH4 Anzio srl).

Si ricorda che la CdS in corso è relativa alla revisione delle “best practices” (le migliori tecnologie) in merito alle emissioni odorigene.

L’impianto biometano è stato avviato ad inizio 2020. A seguito di proteste inerenti odori molesti provenienti dall’impianto, l’ARPA Lazio (agenzia regionale protezione ambiente) ha effettuato, dal

28 settembre al 29 ottobre 2020, una campagna di monitoraggio degli odori presso l’impianto, riscontrando valori di ammoniaca (NH3) sopra la media.

In data 1 ottobre 2021, presso la scuola Spalviera-Angelita di via Cipriani, a 300 metri dall’impianto biometano, maestre ed alunni hanno avvertito problemi ed irritazioni, causati da presunte

esalazioni di tipo ammoniacale; sono intervenute le forze dell’ordine ed i Vigili del fuoco (nucleo NBC) ma non ci sono prove che queste esalazioni provenissero dall’impianto biometano, né risulta

che i genitori degli alunni abbiano sporto denuncia sull’episodio.

Si ricorda che l’impianto trovasi a distanza non regolare dalla scuola Spalviera-Cipriani, in quanto il Piano regionale gestione rifiuti (PRGR) vigente all’epoca della presentazione della domanda di

autorizzazione per l’impianto prevedeva una distanza di 2000 (duemila) metri da obiettivi sensibili come scuole. Nel 2012 tale distanza è stata poi portata a 500 (cinquecento) metri. L’attuale PRGR

prevede una distanza di 1000 (mille) metri. In qualsiasi caso l’impianto è troppo vicino alla scuola.

L’impianto biometano di via Spadellata 5 – Anzio non prevede stoccaggio di gas metano; esso viene subito immesso nel metanodotto SNAM adiacente, ma non si può escludere il rischio

incendio/esplosione. Non vogliamo immaginare cosa possa accadere nell’evenienza. Accanto alla scuola ci sono 5 palazzine di edilizia popolare, case sparse, un centro abitato, un centro commerciale.

Il Comitato cittadini Sacida, il Comitato per Lavinio ed il Consorzio Lido dei Pini, tutti facenti parte del coordinamento Uniti per l’ambiente, parteciperanno alla seconda sessione della CdS

BiowasteCH4 Anzio. La seconda sessione della CdS si svolgerà presso la Regione Lazio il 7 settembre 2022 in modalità telematica

Marco Mandelli, Uniti per l’ambiente – Anzio (Roma)