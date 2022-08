Carabinieri Anzio Nettuno, controlli straordinari: 7 persone denunciate, patenti ritirate e decine di contravvenzioni

Nella nottata appena trascorsa i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Anzio e Nettuno predisponendo servizi appiedati e pattuglioni sia nelle zone centrali che lungo il litorale al fine di prevenire reati e garantire a tutti i cittadini un Ferragosto sereno.

Complessivamente sono state denunciate sette persone e rispettivamente:

per evasione:

R.I.A., rumena classe 2001 di Nettuno, che, trovandosi agli arresti domiciliari, è stata sorpresa fuori dalla propria abitazione;

Per resistenza a Pubblico Ufficiale:

L.F., rumeno classe 2001, di Nettuno a cui era stato intimato l’alt su via Nettunense e che, per evitare il controllo ha dato il via ad un inseguimento che si è concluso circa un kilometro più avanti.

Il soggetto è scappato poiché non è in possesso di patente (mai conseguita) e il mezzo era senza assicurazione e revisione;

Per porto di arma bianca: D.N.M., italiano classe 1997 di Anzio, che, sottoposto a perquisizione veicolare di iniziativa veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico che veniva poi sequestrato dai Carabinieri;

Per guida recidiva con patente revocata:

S.P., italiano classe 1963 di Anzio, che veniva controllato alla guida di un’autovettura pur avendo la patente di guida revocata;

Per guida recidiva con patente mai conseguita: M.Z. georgiano classe 1991 di Anzio, che veniva controllato alla guida di un’autovettura pur non avendo mai conseguito la patente di guida ed in stato di ebbrezza alcoolica;

Per guida in stato di ebbrezza: F.S., italiano classe 1973 di Anzio, che veniva fermato alla guida di vettura con tasso alcoolemico di 1.13 g/l;

Mentre N.C., italiano classe 1980 di Anzio, che veniva fermato alla guida di vettura con tasso alcoolemico di 0.99 g/l.

Nello stesso servizio, improntato anche al controllo dei locali frequentati da giovani e giovanissimi presenti sul litorale sono stati inoltre segnalati alla Prefettura quali assuntori 12 soggetti trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti (perlopiù crack, hashish e marijuana).

Complessivamente i Carabinieri della Compagnia di Anzio, capeggiati dal Capitano Giulio Pisani, hanno inoltre controllato 163 persone, controllato 89 veicoli, ritirato 7 patenti di guida ed elevato 32 contravvenzioni per varie infrazioni al codice della strada, effettuando posti di controllo e un imponente posto di blocco sulle principali arterie viarie di collegamento con le due realtà turistiche.

Tali servizi di controllo rinforzato proseguiranno con elevata frequenza per tutta la stagione estiva.