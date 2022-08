Nettuno. Marciapiedi impraticabili a San Giacomo, la lettera di una residente

Pubblichiamo la lettera inviataci da una residente del quartiere San Giacomo, che segnala lo stato di fatiscenza in cui versano i marciapiedi della zona, pericolosi per chi li percorre. Il Commissario Strati potrà fare qualcosa per migliorare la situazione?

Spett. Redazione ho inviato delle foto dei marciapiedi di Nettuno zona San Giacomo, sono impraticabili se ha la possibilità di segnalare l’ indecenza al dottor Strati perché è veramente pericoloso camminare. Chi sarà stato il genio che ha fatto i marciapiedi anzi una pista ciclabile con i mattoni di tufo.

Rosanna R.