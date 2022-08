Anzio Nettuno. Servizi straordinari dei Carabinieri nelle ore notturne: un arresto, cinque denunciati, controlli e perquisizioni

A seguito di alcuni furti in abitazione avvenuti recentemente nella località turistica di Lavinio lido di Enea, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno deciso di intensificare i servizi preventivi e repressivi in quell’area, con il supporto anche degli equipaggi di rinforzo delle squadre di intervento operativo dell’ottavo reggimento Lazio. I servizi protrattisi per l’intera settimana e nell’intero arco orario notturno, oltre ad aver determinato sul piano preventivo un immediato arresto del numero dei furti, ha consentito di raggiungere qualificati risultati anche sul piano repressivo.

È stato Infatti arrestato un soggetto italiano che, sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare, è stato trovato in possesso di dosi di cocaina, hashish e marijuana, due munizioni di pistola illecitamente detenute, un coltello a serramanico, uno sfollagente metallico, un bilancino per per pesare la sostanza stupefacente e quattro piante di marijuana. Sono stati denunciati a piede libero altri quattro italiani, tutti i residenti tra Anzio e Nettuno e di età compresa tra i 18 e 22 anni, per porto di armi o strumenti atti ad offendere (trovati in possesso di coltelli e tirapugni, occultati nei rispettivi borselli) mentre un quinto soggetto, G. F., Classe 1985, è stato denunciato in quanto, già sottoposto agli arresti domiciliari, all’atto del controllo da parte della pattuglia, non è stato trovato in casa.

Nel corso del servizio i Carabinieri di Anzio hanno inoltre segnalato alla prefettura di Roma quattro giovani di Anzio e Nettuno trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti per uso personale.

Nel corso dei servizi effettuati con numerosi posti di controllo lungo le principali strade di collegamento con Lavinio lido di Enea e pattugliamenti, anche in borghese, nelle aree residenziali e in quelle più distaccate, hanno consentito di identificare 171 persone sospette, controllare 81 veicoli, ritirare tre patenti di guida, sottoporre a sequestro una macchina per mancanza di assicurazione ed elevare sei contravvenzioni al codice della strada per varie infrazioni.