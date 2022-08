Anzio. Il 1 settembre ad Occidente 2022 “PasolinianaMenteMare”

OCCIDENTE Settembre

#PasolinianaMenteMare

Giovedì 1 settembre, alle ore 18.00, nell’ambito delle manifestazioni Occidente 2022, ideate dal prof. Angelo Favaro, per l’Amministrazione comunale – settore cultura di Anzio, si svolgerà una grande festa di poeti per le cento candeline sulla torta metaforica di Pier Paolo Pasolini. La manifestazione è aperta a tutti, non solo agli autori citati in locandina, ma tutti coloro che vorranno leggere un proprio testo da dedicare a Pasolini e fare un augurio al Poeta delle Ceneri troveranno uno spazio nel pomeriggio/sera. È possibile leggere anche il nome di Gabriele Galloni: noto a tutti che il giovane poeta è venuto prematuramente a mancare due anni or sono, ma i poeti non muoiono mai, per l’organizzazione tutta e il comitato scientifico Gabriele Galloni e la sua poesia sono vivi. Appuntamento, dunque, il primo settembre a Anzio, presso il sito archeologico della Villa Imperiale di Nerone, alle ore 18.00.

A condurre il pomeriggio e la serata Andrea Di Consoli, scrittore, autore RAI, giornalista, il dottor Giovanni La Rosa, Presidente del Centro Studi Massimo Bontempelli, la prof.ssa Maura Locantore, segretario generale del Comitato Nazionale Pasolini100, la prof.ssa Florinda Nardi, docente di Letteratura italiana presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

L’evento culturale, a libera partecipazione, è promosso dal Consigliere Comunale, Federica De Angelis e dall’Amministrazione Comunale tutta.

Alla fine della serata si brinderà tutti insieme a Pier Paolo Pasolini e si condividerà l’elegante aperitivo preparato da studenti e docenti dell’istituto Apicio-Colonna Gatti di Anzio. Fra i poeti in cartellone:

Giovanna Amato, Michele Bordoni, Simone Burratti, Riccardo Canaletti, Beppe Costa, Alessandro Barbato, Mariapia L. Crisafulli, Riccardo Delfino, Antonietta De Luca, Claudia Di Palma, Renato Gabriele, Gabriele Galloni, Giorgio Ghiotti, Federica Pujii Gullotta, Dalila Hiaoui, Alessandra Iannotta, Ugo Magnanti, Claudio Marrucci, Antonio Francesco Perozzi, Antonio Saccoccio, Eleonora Rimolo, Gianluca Michelli, Lorenzo Patàro, Sonia Ziccardi, Andrea Del Monte, Mara Sabia, Enrico Pietrangeli, Mattia Tarantino, etc. etc. Da segnalare la presenza del cantautore Andrea Del Monte e del poeta, amico di Pasolini, Antonio Veneziani.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario pasoliniano.