Ardea. I Carabinieri arrestano 28enne trovato in possesso di hashish

Lunedì scorso, in tarda serata, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un uomo di 28 anni gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il servizio di controllo del territorio, nei pressi di Via delle Pinete, nella località Marina di Tor San Lorenzo, Ardea, i Carabinieri hanno fermato un veicolo, decidendo di perquisire d’iniziativa il conducente, con precedenti, già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione in caserma nel comune di Ciampino. Immediatamente è stata rinvenuta una dose di hashish sul sedile anteriore, lato passeggero, all’interno di un contenitore termico per alimenti. Vistosi ormai scoperto, il giovane ha consegnato spontaneamente un involucro contenente un pezzo della stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 50 grammi.

Accompagnato in caserma per il fotosegnalamento e gli atti di rito, il giovane è stato arrestato e sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.