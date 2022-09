Anzio, allerta meteo. Attivato il centro operativo comunale

Il Sindaco, Candido De Angelis, ha attivato il Centro Operativo Comunale a partire dalla serata di oggi, 15.09.2022, e per le successive 18/24 ore, al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Anzio, la direzione ed il coordinamento di tutti i servizi di soccorso finalizzati a fronteggiare lo stato di emergenza per il rischio idrogeologico di cui all’oggetto con tavolo permanente presso la sede del COC in Via del Faro 1, fino a cessata emergenza, con raccomandazione alla popolazione di fare attenzione nell’ impegnare i piani interrati e seminterrati nelle zone di forte allagamento, evitare di transitare nelle strade con maggior pendenza ed a rischio allagamento, non sostare sotto alberi di alto fusto, tenersi lontani dalle banchine adiacenti al mare per il pericolo mareggiate.