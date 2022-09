Anzio. Carabinieri notificano aggravamento misura cautelare a carico di un uomo accusato di tentato omicidio

ANZIO (RM) – I Carabinieri della Stazione di Anzio hanno notificato un’ordinanza, emessa dalla Corte d’Appello di Roma, che revoca la misura degli arresti domiciliari, disponendo la custodia in carcere, a carico di un 41enne, attualmente indagato per il reato di tentato omicidio in concorso, nell’ambito di un processo tuttora in corso. Nell’estate del 2020, l’uomo è risultato gravemente indiziato di aver speronato un’altra auto, facendola finire fuori strada e di essere sceso dal suo veicolo per continuare a infierire sul conducente dell’altra vettura. Dopo diversi mesi di carcere, l’uomo ha beneficiato del regime della detenzione domiciliare, fino a quando, nell’estate del 2022, i Carabinieri lo hanno denunciato per evasione perché all’atto del controllo previsto per tutti i soggetti sottoposti a questo tipo di misure, non è stato trovato in casa. La Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma veniva immediatamente informata dell’accaduto e, in applicazione dell’art. 276 del codice di procedura penale, richiedeva e otteneva dalla Corte d’Appello la revoca della misura degli arresti domiciliari, sostituendola con la custodia cautelare in carcere.

L’indagato, che è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva, è stato tradotto presso la casa circondariale di Velletri.

________________________________________