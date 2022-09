Allerta arancione, in arrivo temporali e forti raffiche di vento

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n.22057 prot. PRE/43091 del 24.09.2022 con indicazione che dalla serata di oggi, sabato 24 Settembre, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio:

precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri e meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.Il comune di Nettuno ha provveduto ad attivare la centrale operativa comunale presso in Comando di Polizia Locale sito in via della Vittoria 2 al fine di assicurare la direzione e il coordinamento del Pronto Intervento e l’eventuale attivazione delle necessarie funzioni di supporto indicare nel Piano di Emergenza Comunale