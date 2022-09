Nettuno. Agguato in via Livatino, affiancano auto con a bordo due giovani e fanno fuoco

Agguato a Nettuno a colpi di pistola contro due ragazzi di 20 anni che solo per un miracolo sono rimasti illesi. Ieri verso le 19.00 un’auto, con tre individui a bordo con il volto coperto da passamontagna, ha sparato più volte contro di loro. Il gruppo si è quindi allontanato. Gli agenti del Commissariato di Anzio hanno recuperato sul posto alcuni bossoli di proiettile che saranno ora analizzati dagli investigatori della Polizia scientifica.

Il commando è entrato in azione in via Rosario Livatino, nel quartiere di Santa Barbara. L’auto, una Fiat idea, ha affiancato quella delle vittime, una 500, e uno o due occupanti ha esploso numerosi colpi d’arma da fuoco contro i ragazzi che solo per un caso fortuito non sono stati raggiunti dai proiettili. L’allarme è stato dato dai residenti e sul posto si sono giunte subito le pattuglie della Polizia del Commissariato di Anzio. Una battuta in zona per rintracciare i tre non ha dato esito. I due ragazzi scampati all’agguato, sono stati accompagnati in commissariato per essere sentiti: I due fratelli, hanno riferito agli agenti di non sapere i motivi dell’attentato e che probabilmente, secondo loro, ci sarebbe uno scambio di persona. Si indaga sui motivi dell’agguato. Gli inquirenti, anche se non è ancora chiaro, non escludono possa trattarsi di un regolamento di conti della malavita per la supremazia delle piazze di spaccio.