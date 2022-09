Anzio. Uomo investito sulle strisce a Lavinio stazione

Un uomo di 38 anni di nazionalità indiana è stato investito, oggi pomeriggio attorno alle 15.00, mentre attraversava sulle strisce pedonali davanti alla stazione di Lavinio. Il conducente dell’auto, un 42enne di Anzio, ha addotto come causa dell’investimento quella del maltempo, che gli avrebbe impedito di notare l’uomo sulla carreggiata. Sul posto sono giunti prontamente i Carabinieri del nucleo radiomobile di Anzio. E un’ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato all’Ospedale riuniti di Anzio e Nettuno, dove gli sono state riscontrate diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. Dai rilievi effettuati sembra che l’investitore non fosse sotto l’effetto ne di alcol ne di sostanze stupefacenti.