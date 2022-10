Anzio. Tentano di sfondare con l’auto rubata l’entrata della sala bingo di via Paolini

Verso le 05.00 della scorsa notte, ignoti hanno tentato di entrare all’interno della sala bingo in via Paolini al centro di Anzio per commettere un furto. Hanno utilizzato per l’accesso un auto rubata poche ore prima, sempre ad Anzio, con la quale hanno spaccato la vetrata. Non riuscendo però di abbatterla completamente, si sono dati alla fuga con un’altra auto che stava ad attenderli. Si tratta di almeno due malviventi, verosimilmente con volto incappucciato. Nessun ferito, nulla di asportato. Ingenti danni strutturali, in corso di quantificazione. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Anzio.