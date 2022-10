ANZIO – CARABINIERI ESEGUONO UN ARRESTO IN FLAGRANZA PER TENTATO FURTO AGGRAVATO E UN ORDINE DI CARCERAZIONE.

ANZIO – I Carabinieri della Stazione di Anzio hanno arrestato due uomini italiani di 36 e 55 anni.

Nel corso del servizio perlustrativo notturno, una pattuglia aveva notato che la vetrata di un ristorante di Anzio era stata gravemente danneggiata. Di conseguenza hanno deciso,’ d’iniziativa, di accedere all’interno per capire cosa fosse successo.

Nella circostanza, i Carabinieri hanno sorpreso un uomo intento ad asportare i contanti presenti nella cassa: per questo motivo, accompagnato in caserma e compiutamente identificato, è stato arrestato poiché gravemente indiziato di tentato furto aggravato. L’arresto è stato convalidato.

Il 36enne, invece, è stato rintracciato presso una comunità di recupero: l’uomo, durante un periodo in cui venne sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è risultato gravemente indiziato di evasione. Quindi, notificato l’ordine di carcerazione emesso dall’AG nei suoi confronti, è stato portato nel carcere di Velletri.