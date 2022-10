Comitato per la difesa del territorio: Anche ad Anzio impianto a rischio incendi

Riceviamo e pubblichiamo

Gentile redazione,

leggo il seguente vostro articolo, in merito alla società Ecoimballaggi di Aprilia

Aprilia. Gli ambientalisti: Mai bonificata area ecoinballaggi a rischio incendi – InLiberaUscita

Vorrei ricordare che nei pressi della stazione ferroviaria di Padiglione (Anzio), insiste un identico impianto ex-Ecoimballaggi, egualmente abbandonato da anni ed egualmente a rischio incendio, come già ripeturamente segnalato nei mesi e negli anni scorsi al comune di Anzio ed ai Vigili del Fuoco (vedere e-mail allegate).

Anche voi ne parlaste due anni fa, settembre 2020 Anzio. Esposto di Mandelli UPA: Il deposito rifiuti ex-Ecoimballaggi rappresenta un pericolo – InLiberaUscita

Ricordo anche che e’ di oggi la notizia di provvedimenti nei confronti dell’ex-proprietario di Ecoimballaggi

BANCAROTTA CON LE SOCIETÀ DEI RIFIUTI: CONDANNATO EX CONSIGLIERE DI ANZIO E EDITORE – Latina TU

Ex consigliere di Anzio condannato a 8 anni, confiscati 1,5 milioni di euro (italiasera.it)

Cordialmente

Marco Mandelli, cittadino di Anzio e di Nettuno, portavoce del Comitato per la difesa del territorio (Anzio), aderente a Uniti per l’ambiente.

La lettera inviata nel 2020

Al Sindaco di Anzio e all’Assessore all’ambiente del Comune di Anzio

Al Vicesindaco della Città metropolitana di Roma capitale

Alla Direzione regionale rifiuti

Alla Direzione regionale prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco

Si porta alla vostra attenzione che da alcuni anni il deposito rifiuti ex-Ecoimballaggi di Anzio-Padiglione rappresenta un pericolo per l’intera zona, in quanto, come da foto allegate, ospita al suo interno una grossa quantità di rifiuti legnosi e probabilmente anche di altra natura, tutti rifiuti COMBUSTIBILI.

Sono state già fatte numerose segnalazioni alle autorità in indirizzo, senza alcun esito. L’impianto è adiacente ad un sito industriale (SMURFIT KAPPA) e, soprattutto, all’impianto di produzione di biometano ANZIOBIOWASTE.

Come da articoli del settimanale IL CAFFE’ (allegati) l’impianto gemello, sempre ex-Ecoimballaggi, di Aprilia (LT) sta per essere bonificato. Sembra che nulla stia accadendo per l’impianto di Anzio; così è dato sapere.

I cittadini della zona sono molto preoccupati, anche a seguito dei recenti incendi di analoghi impianti (ECO-X di Pomezia e LOAS di Aprilia).

Si invitano le autorità preposte ad attivarsi e a contattare la proprietà dell’impianto, onde far partire la bonifica.

Distinti saluti

Marco Mandelli, cittadino di Anzio e Nettuno, attivista del coordinamento Uniti per l’ambiente di Anzio