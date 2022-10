Grave la donna precipitata nel Tevere per farsi un selfie

La donna di 48 anni è stata recuperata dai sommozzatori dei vigili del fuoco dopo essere precipitata nel Tevere da Ponte Milvio.

La segnalazione al 112 è arrivata intorno a mezzogiorno. Sul posto sono immediatamente intervenuti il nucleo sommozzatori, l’imbarcazione fluviale, la squadra di vigili del fuoco di Prati, il nucleo Saf e la polizia. Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno immediatamente individuato la donna al centro del fiume, aggrovigliata alla vegetazione nei pressi delle rapide.

Recatisi a bordo fiume, in modo da poter verificare le condizioni della donna, hanno visto che era in balia della corrente e probabilmente, in breve tempo, avrebbe perso l’incastro con la vegetazione e sarebbe stata trascinata via dal fiume.

Gli agenti sul posto si sono immediatamente calati in acqua fino al raggiungimento della donna, coadiuvati da personale dei vigili del fuoco e della flluviale, che ha, inoltre, soccorso un agente che era rimasto in difficolta durante le operazioni. La donna, italiana di 48 anni, una volta tratta in salvo è stata trasportata in codice rosso al policlinico Umberto I.